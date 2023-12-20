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Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина украинского города

Мэр Днепра Филатов: горсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина

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РИА Новости

Власти Днепра (бывший Днепропетровск) лишили бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в своем Telegram-канале.

«Очень коротко по результатам последней сессии городского совета 2023 года. Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра», — написал мэр.

Брежнев родился на территории нынешней Днепропетровской области. Несколько лет был первым секретарем Днепропетровского обкома.

В сентябре издание «Страна.ua» сообщало, что власти Днепра решили не лишать Леонида Брежнева звания почетного гражданина. В решении уточнялось, что Брежнев награжден званием «Почетный гражданин города Днепропетровска», которое утратило силу в 2017 году, когда власти ввели звание «Почетный гражданин города Днепра».

До этого неизвестные разрисовали красками памятник Леониду Брежневу в городе Каменское в Днепропетровской области Украины. В июле там же демонтировали памятник Брежневу.

В мае депутаты Киевского горсовета приняли решение лишить Брежнева звания почетного гражданина Киева.

Ранее актер Владимир Долинский рассказал о любимой юмористической передаче Брежнева.

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