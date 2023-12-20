Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина украинского города

Власти Днепра (бывший Днепропетровск) лишили бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в своем Telegram-канале.

«Очень коротко по результатам последней сессии городского совета 2023 года. Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра», — написал мэр.

Брежнев родился на территории нынешней Днепропетровской области. Несколько лет был первым секретарем Днепропетровского обкома.

В сентябре издание «Страна.ua» сообщало, что власти Днепра решили не лишать Леонида Брежнева звания почетного гражданина. В решении уточнялось, что Брежнев награжден званием «Почетный гражданин города Днепропетровска», которое утратило силу в 2017 году, когда власти ввели звание «Почетный гражданин города Днепра».

До этого неизвестные разрисовали красками памятник Леониду Брежневу в городе Каменское в Днепропетровской области Украины. В июле там же демонтировали памятник Брежневу.

В мае депутаты Киевского горсовета приняли решение лишить Брежнева звания почетного гражданина Киева.

Ранее актер Владимир Долинский рассказал о любимой юмористической передаче Брежнева.