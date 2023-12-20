В МИД объяснили, как будет происходить эвакуация россиян из Газы в будущем

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия вывезла из сектора Газа почти всех обратившихся за помощью россиян, в дальнейшем работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве, Рамалле, а также профильные подразделения МИД и МЧС нашей страны, других ведомств обеспечили для практически всех россиян и их родственников, обратившихся за помощью, безопасный выход через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта.

Захарова добавила, что в дальнейшем работа по подобным обращениям будет продолжена на индивидуальной основе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил работу дипломатов и спасателей, которые вывозили российских граждан из сектора Газа.

19 декабря из Каира вернулся последний самолет с россиянами из сектора Газа. Накануне в МЧС заявили, что завершают работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.