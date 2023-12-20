В ООН заявили, что постпред Украины боится говорить на русском языке

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица боится говорить по-русски из-за боязни репрессий со стороны Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Заболоцкой, Киев ставит своей целью человеконенавистническую политику, которая направлена на уничтожение всего русского на Украине и притеснение русскоязычного населения.

«Пример тому — представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского», — поделилась Заболоцкая.

Отмечается, что выступавший перед Заболоцкой Кислица предпочел говорить на испанском языке.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik говорила, что президент Украины Владимир Зеленский во время выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка, а теперь перестал говорить на нем, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.