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В ООН заявили, что постпред Украины боится говорить на русском языке

Заболоцкая: постпред Украины при ООН Кислица боится говорить по-русски

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112 Украина

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица боится говорить по-русски из-за боязни репрессий со стороны Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Заболоцкой, Киев ставит своей целью человеконенавистническую политику, которая направлена на уничтожение всего русского на Украине и притеснение русскоязычного населения.

«Пример тому — представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского», — поделилась Заболоцкая.

Отмечается, что выступавший перед Заболоцкой Кислица предпочел говорить на испанском языке.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik говорила, что президент Украины Владимир Зеленский во время выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка, а теперь перестал говорить на нем, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.

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