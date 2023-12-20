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В ЕС договорились, как будут реформировать миграционную политику

Еврокомиссар Йоханссон: ЕП и ЕС договорились о реформе миграционной политики

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Kerstin Joensson/AP

Европейский парламент и государства — члены Евросоюза пришли к соглашению по реформе миграционной политики. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, передает РИА Новости.

«Мы договорились о всеобъемлющем пакете по миграции и политике предоставления убежища», — заявила она.

Йоханссон уточнила, что это поможет лучше защитить границы стран ЕС. Еврокомиссар подчеркнула, что реформа на основе европейских ценностей поможет укреплению солидарности и дополнительно защитит просителей убежища.

Пакт о миграции и предоставлении убежища теперь должен пройти формальную процедуру утверждения. Он содержит новые правила, регулирующие усиление контроля на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и выдворения тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС.

19 декабря стало известно, что Евросоюз хочет возвести стены в третьих странах из-за мигрантов.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) оценили важность мигрантов для стран региона.

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