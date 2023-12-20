В США рассказали, что вредит предвыборной кампании Байдена

Член палаты представителей конгресса США от штата Техас Генри Куэльяр заявил, что ситуация на южной границе страны наносит вред предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена, так как из-за нее растет недовольство среди латиноамериканских избирателей и тех, кто поддерживает Демпартию. Его слова приводит The Hill.

По его словам, позиция Белого дома по так называемому пограничному вопросу абсолютно точно вредит предвыборной кампании Байдена.

«В моем округе около 80 процентов составляют латиноамериканцы-демократы, и знаете что? Когда я иду в церковь или в магазин, что мне говорят люди? Генри, ты должен обеспечить безопасность границы. Мы должны что-то сделать», — заявил Куэльяр.

Он подчеркнул, что среди латиноамериканцев США растет негодование, потому что они следовали закону, переезжая в страну, в то время как теперь «люди просто переходят границу и оказываются в Нью-Йорке и других местах».

Куэльяр выступил за принятия мер на границе, которые будут препятствовать нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

До этого член палаты представителей США от штата Вирджиния Боб Гуд заявил, что пограничная политика президента Джо Байдена является «величайшим вредом, когда-либо намеренно нанесенным Соединенным Штатам любым президентом».

Ранее сообщалось, что Байден готов к компромиссам с республиканцами по пограничному вопросу.