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Лавров прибыл в Марокко для участия в Российко-арабском форуме

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Марокко на Российско-арабский форум

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МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, самолет Лаврова приземлился в аэропорту Марракеш-Менара утром 20 декабря.

До этого Лавров заявлял, что мировое большинство хочет существовать в рамках многополярной архитектуры и ее необходимо укреплять. По его словам, на наших глазах «выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок», а мир переживает кардинальные перемены.

В сентябре Лавров обсуждал сотрудничество в сфере безопасности с главой МИД Буркина-Фасо Оливией Руамбой. Она отметила, что Буркина-Фасо входит в число стран, куда Россия решила поставлять пшеницу. Кроме того, стороны обсудили возможность создания совместной комиссии для рассмотрения всех аспектов сотрудничества.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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