Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

За вынесение запрета Трампу проголосовали четверо судей, против — трое. Телеканал отметил, что все семь судей Верховного суда штата были назначены на свои посты решениями губернаторов-демократов.

Вердикт суда в отношении Трампа действителен только на территории штата Колорадо. Пока он не вступил в силу, так как экс-президент до 4 января имеет право на подачу апелляции в Верховный суд США.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг сразу же заявил, что решение суда в Колорадо является ошибочным и пообещал незамедлительно его обжаловать в высшей судебной инстанции страны.

Ранее сообщалось, что суд в штате Колорадо может лишить экс-президента США Дональда Трампа права избираться на пост президента США на следующих выборах в 2024 году.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.