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Зеленский резко высказался о помощи Украине от Германии

Зеленский: Украина будет оценивать поддержку от Германии по реальным делам

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Nina Liashonok/Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что его страна будет оценивать помощь от Германии по реальным шагам, а не только по словам поддержки. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Во время мероприятия журналист немецкого издания Der Spiegel задал вопрос главе украинского государства о том, верит ли он заявлениям, в том числе от канцлера Германии Олафа Шольца, о готовности поддерживать Украину «до конца».

В ответ Зеленский отметил, что ФРГ является второй в мире страной по объему финансовой и военной поддержки Украины. Он также выразил благодарность немецкому обществу и Шольцу за то, что они «это сделали».

«Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — добавил Зеленский.

До этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на €520 млн в связи с корректировкой бюджетных планов.

Первоначальный проект бюджета Германии на 2024 год предусматривал транши Киеву в размере четырех млрд евро, затем эту сумму собирались удвоить. Но в итоге, в связи с решением конституционного суда об изъятии из бюджета €60 млрд, проект бюджета решили пересмотреть.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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