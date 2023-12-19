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Зеленский оценил шансы на продолжение помощи со стороны США

Зеленский уверен, что США не предадут Украину в вопросе финансирования

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США «не предадут» страну и продолжат оказывать ей финансовую поддержку. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции по итогам года, сообщает местное издание Vesti.

«Я уверен, что США нас не предадут», — подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что в 2023 году страны — члены Европейского союза (ЕС) предоставили украинским властям большое количество вооружений. Более того, по словам президента, региональное содружество планирует выделить €1,5 млрд на помощь Киеву до 24 декабря.

Также глава государства добавил, что в ближайшее время Брюссель должен согласовать проект финансирования страны в долгосрочной перспективе. Речь идет об инициативе ЕС, согласно которой региональное содружество намерено выделить €50 млрд на помощь Киеву в период с 2024 по 2027 годы.

Более того, согласно информации издания, во время мероприятия Зеленский объяснил провал летнего контрнаступления. Как он сказал, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли выполнить поставленные задачи, так как «не контролируют небо».

До этого на сайте офиса президента Украины появился анонс итоговой пресс-конференции главы государства. В заявлении уточнялось, что мероприятие состоится 19 декабря.

Ранее правительство Италии приняло законопроект о продолжении финансирования Украины в следующем году.

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