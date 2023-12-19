В Госдуме объяснили, за какую поддержку России будут выдавать ВНЖ иностранцам

Закон о выдаче вида на жительство (ВНЖ) для подвергшихся преследованию за поддержку РФ иностранцам поможет, в том числе, участникам спецоперации и русским в Прибалтике. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил соавтор законопроекта, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. По его словам, Россия должна составить список уголовных статей и составов, по которым иностранный гражданин сможет претендовать на российский ВНЖ.

«Главное — наша принципиальная позиция не бросать своих. Так, например, в Прибалтике «пророссийская статья» звучит примерно, как «оправдание тоталитарного режима». Где-то речь идет о наемничестве для участников СВО на стороне России. Надеюсь, законопроект будет принят, и исполнительная власть создаст процедуру, а также список уголовных статей и составов, по которым иностранный гражданин имеет право получить русский ВНЖ. Также гражданин может доказать факт преследования именно за пророссийскую позицию в суде. Я хочу протянуть руку помощи нашим преследуемым людям. Бюрократия должна работать на человека, а не наоборот. Если государственная бюрократия научится заботиться о наших людях заграницей, то она будет с большим вниманием и уважением относиться и к простому русскому человеку внутри страны. Независимо от национальности этого русского человека», — сказал Кузнецов.

19 декабря в Госдуму внесли проект закона о ВНЖ в РФ иностранцам, подвергшимся уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Документ зарегистрирован в базе Госдумы.

Согласно нему, предлагается расширить круг лиц, которые имеют право получать вид на жительство на территории России без необходимости получения разрешения на временное проживание. Речь идет об иностранных гражданах, которые подверглись уголовному преследованию в своей стране за выражение позиции в поддержку РФ, ее политики, а также народов, проживающих на территории РФ, в форме публичных заявлений или действий.

«По информации из открытых источников только в Германии по данным на начало 2022 года было возбуждено 140 дел, большинство из которых было связано с использованием символики специальной военной операции. В Чехии по состоянию на осень 2023 года сообщалось о 384 уголовных делах, связанных с поддержкой позиции России. В Латвии в начале 2023 года таких дел было возбуждено более 40», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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