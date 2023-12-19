На Украине суд вызвал экс-депутата Рады Илью Киву

Суд на Украине вызвал бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, тело которого было найдено 6 декабря в подмосковной деревне Супонево. Об этом сообщило местное издание «Новое время».

Как указано в материале, повестка в суд была выписана уже после нападения на экс-парламентария. Согласно информации журналистов, инстанция направила соответствующие документы 13 декабря.

«В повестке <...> говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова», — уточняется в публикации.

При этом заседание с участием бывшего законодателя хотят провести 27 декабря. Начало слушаний назначено на 15:00 мск.

Вечером 6 декабря в Московской области нашли тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Согласно данным следствия, на экс-парламентария напали во время прогулки в парковой зоне около одного из отелей в деревне Супонево.

Тогда же данную информацию подтвердил спикер Главного разведывательного управления министерства обороны Украины Андрей Юсов. Уже на следующий день представители регионального следственного управления СК РФ заявили, что в ходе экспертизы специалисты обнаружили на теле бывшего законодателя два пулевых ранения.

Ранее в Кремле прокомментировали нападение на экс-депутата Рады Илью Киву.