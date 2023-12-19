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В РФ будут выдавать ВНЖ иностранцам, подвергшимся преследованию за поддержку России

В ГД внесли проект о ВНЖ для подвергшихся преследованию за поддержку РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Государственную думу внесли проект закона о выдаче вида на жительство (ВНЖ) в РФ иностранцам, подвергшимся уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Документ зарегистрирован в базе Госдумы.

Согласно нему, предлагается выдавать ВНЖ иностранному гражданину, который подвергся уголовному преследованию со стороны иностранного государства за выражение позиции в поддержку РФ, ее политики, а также народов, проживающих на территории РФ, в форме публичных заявлений или действий.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) рассказал о том, что в Госдуме предлагают упростить получение вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые преследуются за пророссийскую позицию у себя на родине. Он поддержал инициативу главы фракции Сергея Миронова о создании комиссии по помощи иностранцам с пророссийской позицией за рубежом.

Ранее была названа доля релокантов, которые вернулись в Россию.

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