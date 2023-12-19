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В прослушке Залужного обвинили «внутренних агентов влияния»

Полковник ВСУ объяснил прослушку кабинета Залужного внутриполитической борьбой

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RVvoenkor/Telegram

Обнаружение прослушивающего устройства в кабинете, где должен был работать главком ВСУ Залужный, — результат внутриполитической борьбы, а не результат деятельности российских спецслужб. Такое мнение в интервью украинскому изданию «Обозреватель» высказал полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.

«Думаю, это дело рук кого-то из наших внутренних агентов влияния. Об этом, в частности, свидетельствует то, где и как были найдены эти устройства», —сказал Свитан.

По его словам, скандал с прослушкой больше похож на внутриполитические разборки, чем на «действия врага».

Свитан не связывает произошедшее с возможным ущербом интересам ВСУ, но считает, что ситуацию можно расценивать как свидетельство кризиса во взаимоотношениях украинских силовых ведомств.

18 декабря сообщалось, что в кабинете помощника Залужного нашли прослушивающее устройство. В этот день главком мог выбрать этот кабинет для работы.

В тот же день СБУ возбудила по этому поводу уголовное дело.

Ранее на Украине допустили прослушку Залужного властями.

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