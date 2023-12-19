Шойгу заявил о превращении Украины в страну-банкрота

Украина получила от западных государств $203 млрд, что превышает ее валовой внутренний продукт (ВВП) на $30 млрд. Из-за этого Киев фактически превратился в банкрота, передает ТАСС со ссылкой на заявление российского министра обороны Сергея Шойгу.

Во вторник, 19 декабря, он выступил на заседании коллегии военного ведомства РФ. При этом в своей речи Шойгу обратил внимание на существенную разницу между деньгами, которые украинские власти получили от зарубежных партнеров, и ВВП страны.

«Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», — пояснил министр.

Кроме того, во время мероприятия глава военного ведомства оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала контрнаступления в июне 2023 года. По его словам, за указанный промежуток времени Киев лишился 159 тыс. военнослужащих и 766 танков.

Шойгу добавил, что за все время конфликта украинские войска потеряли 383 тыс. бойцов. В том числе речь идет о раненых солдатах, уточнил российский министр обороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил действия российских солдат в зоне специальной военной операции (СВО).