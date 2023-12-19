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Американист оценил слова Кирби о последнем пакете помощи Киеву

Политолог Дудаков: говоря о последнем транше Киеву, Кирби давит на оппонентов

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Andrew Harnik/AP

Заявлениями о последнем пакете помощи для Украины координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби оказывает давление на республиканцев, чтобы те согласились выделить новые транши Киеву. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил американист Малек Дудаков.

«Однако компромисса найти пока не удается. Оппоненты продолжают шантажировать Белый дом неразрешенным миграционным кризисом на южных границах США», — продолжил Дудаков.

Политолог не исключил, что в скором времени финансовую ответственность за Киев США переложат на Европу. Однако, по его словам, полностью заместить Вашингтон Брюссель не в состоянии.

Накануне Кирби заявил, что Соединенные Штаты в конце декабря объявят о новом пакете помощи Украине, который станет последним для Киева от американцев.

До этого Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом.

Ранее сообщалось, что экстренный саммит Евросоюза по согласованию и корректировке многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля.

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