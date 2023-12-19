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В Госдуме назвали число введенных против РФ санкций

Володин заявил, что в отношении России введено 18 772 санкции

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Shutterstock

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что почти 19 тысяч санкций введено в отношении России.

«После утверждения Евросоюзом 12-го санкционного пакета против России введено 18 772 незаконные ограничительные меры», — написал он.

Страны Европы, действуя под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам, считает Володин.

По его словам, в настоящее время прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода, что означает первую со времен пандемии коронавируса рецессию.

Он добавил, что по итогам года рост ВВП РФ прогнозируется на уровне 3,5%.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении говорится, что новые ограничения, призваны в частности нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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Санкции против России
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