Бывший советник Кучмы заявил, что Зеленский устроил шоу в США

Олег Соскин, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, заявил, что поездка президента Владимира Зеленского в США была обречена на неудачу с самого начала. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Было понятно, что все эти встречи — это бижутерия, это декорация Зеленского в США. <...>. Это, как в «95-м квартале» — <...> выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками. <...>. Это называется перформанс. А потом дошло до реальности. А реальность эта одна — это конгресс», — утверждает Соскин.

Соскин утверждает, что поездка Зеленского стала бессмысленной пиар-акцией, организованной за деньги, которые были выделены властью Украины для своих лоббистов в конгрессе США. Он пояснил, что для конгресса, где в нижней палате большинство имеют республиканцы, Зеленский остается креатурой Байдена и его команды, а значит — он враг для экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов идти на компромисс с республиканцами в американском конгрессе по переговорам об ужесточении контроля на южной границе США, связанным с оказанием дальнейшей военной помощи Украине.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.