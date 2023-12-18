В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что утверждение Евросоюзом (ЕС) 12-го пакета антироссийских санкций — это прискорбная новость для развития отношений между Москвой и европейскими государствами. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его мнению, вред от рестрикций почувствуется очень быстро, а для ликвидации последствий потребуется много времени.

Сенатор подчеркнул, что российская сторона запомнит все санкционные пакеты и будет исходить из того, что принимавшие их люди «действовали с целью разрушения российско-европейских отношений и самой России».

До этого Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций также предусматривает ограничения на импорт из РФ изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы. А еще вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом.

До этого сообщалось, что в Европейском союзе оценили убытки от антироссийских санкций почти в $1,5 трлн. Согласно сведениям Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.