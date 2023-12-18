ЕС утвердил новые санкции против России

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В заявлении говорится, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций.

С 1 января ЕС ограничит импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. А с 1 марта будут введены поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Новый пакет санкций также предусматривает ограничения на импорт из РФ изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы. А еще вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом.

Кроме того, Евросоюз обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию.

12-й пакет антироссийских санкций вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

До этого сообщалось, что в Европейском союзе оценили убытки от антироссийских санкций почти в $1,5 трлн. Согласно сведениям Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

Накануне депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что западные санкции не вредят России, а Германия, поддерживая их, ведет экономическую войну не против РФ, а против самой себя.

Ранее евродепутат подтвердил бесполезность антироссийских санкций