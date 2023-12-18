Залужный прокомментировал установление прослушки в его кабинете

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что не расценивает найденную у него прослушку как давление. Его слова передает «РБК-Украина».

«Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли прослушку», — сказал Залужный.

Главком не исключил, что прослушка является одним из способов воздействия в условиях военного конфликта.

«Как войну (расцениваю)», — добавил Залужный.

17 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после обнаружения прослушивающих устройств в одном из кабинетов, которым он мог воспользоваться в будущем. По предварительным данным, обнаруженное устройство для слежки находилось в нерабочем состоянии.

Позже прослушивающее устройство было обнаружено еще и в кабинете помощника главкома ВСУ Константина Бушуева.

Ранее военный эксперт назвал «нормальным явлением» прослушку Залужного.