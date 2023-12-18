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Литва ожидает, что немецкая бригада достигнет боевой готовности в 2027 году

Анусаускас: перебрасываемые в Литву войска ФРГ будут готовы к бою в 2027 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Основные подразделения бригады немецкой армии, которая перебрасывается в Литву, начнут прибывать в 2025 году. Они достигнут полной боевой готовности в 2027 году, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас на пресс-конференции, передает агентство Reuters.

По его словам, первоначальная команда прибудет весной 2024 года.

Ранее немецкий журналист Торстен Юнгхольт назвал несостоятельной инициативу министра обороны Германии Бориса Писториуса, касающуюся размещения мощной бригады немецких войск на территории Литвы.

В ноябре в НАТО заговорили о необходимости открыть европейские границы для свободного передвижения солдат блока. В руководстве альянса хотят подготовиться к возможной переброске войск «на восточный фланг», то есть к границам России и Белоруссии. Современные войны зависят от логистики, заявили в альянсе, а силы НАТО скованы бюрократическими правилами.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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