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В ГД рассказали, в чем подозревают главу МЧС по Самарской области

Хинштейн: главу МЧС по Самарской области задержали по обвинению во взятках

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что главу МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко подозревают в получении многомиллионных взяток. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, следствие установило, что в течение долгого времени Бойко оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшейся пожарной безопасностью.

«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более ₽ 25 млн», — отметил депутат.

Хинштейн добавил, что вместе с Бойко задержали руководителей «Витязя» Яну Гущину и Елену Тютюнник. Изъятая «черная бухгалтерия» подтвердила регулярную передачу взяток генерал-майору. Всех задержанных могут этапировать в Москву уже сегодня. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 и ч.5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах).

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Самаре сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области Бойко.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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