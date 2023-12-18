Евросоюз пригрозил Венгрии лишением голоса за отказ поддержать Украину

Ряд политиков в Европейском союзе рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Эти политики утверждают, что в договоре о ЕС для этого предусмотрена статья 7, позволяющая лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.

Процесс лишения страны — члена Европейского союза права голоса может быть заблокирован другим членом блока. Однако после недавних выборов в Польше в Евросоюзе не осталось гарантированного защитника для Венгрии, отметили журналисты FT. Несмотря на это, многие страны обеспокоены из-за возможности использования такого шага, который можно назвать самым большим оружием ЕС против государства-члена.

Вместо этой меры в ЕС хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, как тяжело дастся стране изоляция внутри блока. Если этот шаг не окажет должного воздействия, то 26 стран ЕС могут заключить соглашение о помощи Украине без участия Венгрии, но это займет какое-то время и будет лишь краткосрочным решением», говорится в статье.

Также в ЕС опасаются, что Венгрия может вынудить союзников по блоку применить другие инструменты для согласования пакета помощи украинцам.

На прошлой неделе лидеры Евросоюза не смогли согласовать пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, поскольку инициативу заблокировала Венгрия.

13 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.