Кисида: Япония созовет совет нацбезопасности из-за пусков северокорейских ракет

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио в связи ракетными пусками КНДР в ближайшее время проведет заседание совета национальной безопасности страны. Об этом со ссылкой на выступление Кисиды перед журналистами сообщает РИА Новости.

По словам главы правительства, он поручил кабинету министров предоставлять информацию населению и обеспечить безопасность. В настоящее время у японских властей не имеется сведений о причиненном падением северокорейской ракеты ущербе.

Кисида отметил, что после получения информации о всех подробностях происшедшего и уточнения сложившейся ситуации будет проведено заседание совета национальной безопасности Японии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в понедельник утром осуществила второй за сутки запуск баллистической ракеты, предположительно, большой дальности. Первая ракета, стартовавшая в воскресенье вечером, пролетев около 400 км на максимальной высоте в 50 км, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японское море к востоку от Корейского полуострова.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.