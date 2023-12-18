Коалиция правящей в Сербии партии побеждает на выборах в парламент

По последним данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» продолжает лидировать на парламентских выборах в Сербии. После обработки 50,41% бюллетеней, коалиция получила 49,48% голосов, пишет РИА Новости.

Второе место занимает оппозиционный блок «Сербия против насилия» с результатом 20,14%. Коалиция «Ивица Дачич — премьер Сербии» занимает третье место с результатом 7,1%.

Ранее президент Сербии и член Сербской прогрессивной партии (СПП) Александар Вучич заявил, что коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» получит абсолютное большинство мест в парламенте и более 127 мандатов из 250.

Выборы проходили в Сербии для избрания 250 депутатов народной скупщины (однопалатный парламент), а также представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Право голоса имело более 6,5 миллиона человек. РИК должна объявить результаты выборов в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.

Члены Центральной избирательной комиссии РФ Людмила Маркина и Павел Андреев, находящиеся в Белграде в качестве международных наблюдателей, ранее сообщили, что не обнаружили нарушений при посещении избирательных участков во время голосования. Маркина также отметила, что члены РИК Сербии выразили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами президента в 2024 году.

17 декабря в Сербии стартовали досрочные выборы в парламент. В выборах могут принять участие более 6,5 млн избирателей. Гражданам предлагают выбрать 250 депутатов в народную скупщину (сербский парламент). За места борются 2817 кандидатов из 18 списков. У сербов есть возможность проголосовать на 8273 участках, 29 из которых находятся в тюрьмах, а еще 81 — за границей.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.