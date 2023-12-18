Польский политик Петр Кульпа заявил, что попытки Киева вмешиваться во внутренние дела западных стран приведут к снижению поддержки Украины. Об этом Кульпа рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Евгения Плинского.

По словам политика, украинские власти пытаются вмешаться во внутрипольский политический конфликт между правящей партией PiS и оппозиционной коалицией. Такие действия Киева могут привести к тому, что со стороны Варшавы существенно уменьшится уровень поддержки Украины.

Кульпа отметил, что если на Украине придут к власти силы, не ориентированные на достижение победы, то Киев ждет потеря территорий. Вашингтон же, если не посчитает эти территории имеющими ключевое значение для собственных интересов, не станет вмешиваться в развитие событий.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявил, что вступление Украины в Европейский союз невыгодно сельскому хозяйству объединения.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.