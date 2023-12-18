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Противники нового текста конституции лидируют на референдуме в Чили 

ЦИК Чили сообщила, что противники новой конституции лидируют на референдуме

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Lucas Aguayo Araos/Global Look Press

В Чили после подсчета 7,97% голосов на референдуме по поводу новой конституции, лидируют противники обновленной версии главного документа страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Центральной Избирательной комиссии (ЦИК) Чили

Правительство страны пытается заменить старый текст документа, созданный еще в период диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990). Но новшество не получило поддержки со стороны чилийцев. Данные показывают, что 45,70% избирателей проголосовали за, в то время как 54,3% выразили протест против нового текста конституции.

Это уже второй референдум о конституции страны за президентский срок Габриэля Борича.

Президентские выборы в Чили прошли в декабре 2021 года. Во втором туре социалисту и бывшему лидеру студенческих протестов, представителю партии «Социальная конвергенция» Габриэлю Боричу конкуренцию составил правый консерватор от партии «Республиканцы» Хосе Антонио Каст. Борич, поддерживающий введение налога на богатство, бесплатное образование и легализацию абортов, обошел представителя консервативных сил на 11%, получив 55% голосов граждан.

Новому главе государства предстоит подписать новую Конституцию страны, проект которой в 2022 году должен предоставить Конституционный конвент, после чего он будет вынесен не общенациональный референдум.

После церемонии инаугурации 11 марта 2022 года, 35-летний Борич стал вторым самым молодым главой государства в мире.

Ранее президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе.

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