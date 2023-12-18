Вучич заявил, что правящая коалиция получит абсолютное большинство мест в парламенте

Президент Сербии Александар Вучич заявил о победе правящей коалиции на прошедших в стране парламентских выборах, сообщает информационное агентство ТАНЮГ.

По словам главы государства, коалиция правящей Сербской прогрессивной партии получит абсолютное большинство мест в парламенте. Вучич считает, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края Воеводина.

Ранее сообщалось, что коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» лидирует на парламентских выборах в Сербии, получив 53,81% голосов после обработки 8,35% избирательных бюллетеней.

На втором месте находится оппозиционный блок «Сербия против насилия» с результатом 14,46%. Коалиция «Ивица Дачич — премьер Сербии» занимает третье место с результатом 8,17%.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.