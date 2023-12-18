Коалиция правящей партии Сербии лидирует на парламентских выборах

Коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» лидирует на парламентских выборах в Сербии, получив 53,81% голосов после обработки 8,35% избирательных бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию.

Согласно данным избиркома, после обработки голосов на 691 из 8 273 избирательных участков коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» набрала 72 447 голосов, что составляет 53,81%. На втором месте находится оппозиционный блок «Сербия против насилия» с результатом 14,46%. Коалиция »Ивица Дачич — премьер Сербии» занимает третье место с результатом 8,17%.

Республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила, что уже закрылись избирательные участки на выборах в скупщину (парламент), властей автономного края Воеводина и муниципальных органов самоуправления.

В 2023 году Сербская прогрессивная партия действующего президента страны Александара Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты. В результате Вучич заявил, что в стране до конца года пройдут досрочные выборы.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.