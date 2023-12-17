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Власти Франции призвали к перемирию в Газе

Глава МИД Франции призвала Израиль достичь перемирия в Газе

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Zoubeir Souissi/Reuters

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном призвала к устойчивому перемирию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что приехала в Израиль для того, чтобы напомнить о важности гуманитарного перемирия.

«Нужно вернуться к перемирию, устойчивому перемирию», — отметила она.

По словам Колонны, нужно использовать все ресурсы для исключения эскалации конфликта.

До этого стало известно, что Германия и Великобритания выступили против немедленного прекращения огня в секторе Газа, поскольку оно вряд ли станет постоянным, Берлин и Лондон подчеркивают необходимость установления долгосрочного и устойчивого перемирия в рамках палестино-израильского конфликта.

Также сообщалось, что союзники США становятся все более разочарованными тем, что Вашингтон прилагает недостаточно усилий для решения гуманитарных вопросов в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ошибкой соглашение о создании палестинского самоуправления.

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