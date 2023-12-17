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В Венгрии заявили, что Украину не возьмут в ЕС без их согласия

Орбан: вопрос о вступлении Украины в ЕС не будет решен без согласия Венгрии

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Global Look Press

Вопрос приема Украины в Европейский Союз (ЕС) может быть решен только с согласия Венгрии, и на этот счет внутри сообщества нет единства мнений. Об этом заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

По его словам, внутри ЕС нет согласия по поводу принятия Украины.

Орбан отметил, что в ходе переговоров с Украиной достичь согласия понадобится еще по меньшей мере 75 раз, а без согласия Венгрии этот процесс не сможет продолжаться.

Если когда-нибудь будет принято решение о приеме Украины в Евросоюз, то его должны будут ратифицировать законодательные органы всех 26 стран ЕС, подчеркнул советник.

До этого бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что нынешняя Украина не может вступить в ЕС.

Ранее в России назвали иллюзией евроинтеграции переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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