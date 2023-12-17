На Украине заявили, что не теряют надежды получить от ЕС помощь до конца года

Власти Украины надеются, что помощь от Евросоюза поступит до 25 декабря, иначе придется переходить к плану «Б». Об этом заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Рада».

«У меня нет никаких сомнений, что финансовая поддержка будет. <...> Если эта поддержка не придет до рождественских праздников, до 25 декабря, или в первые недели января, это означает, что нужно переходить к плану «Б», — сказал Устенко.

По словам советника, если помощи Украине не поступит, то властям придется обратиться к внутреннему рынку: это будет очень тяжело, но позволит исправить ситуацию на протяжении января.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, когда в ЕС смогут договориться о помощи Киеву на €50 млрд.

Сообщалось также, что ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада.