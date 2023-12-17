Вучич проголосовал на выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич принял участие в голосовании на выборах. Об этом сообщает РТС.

Сербские граждане сегодня голосуют за членов Национального собрания и парламента автономного края Воеводина, советников городского собрания Белграда и 64 других местных парламентов.

Вучич проголосовал утром около девяти часов (7:00 мск) в Новом Белграде на избирательном участке №140, в здании детского сада «Тесла-Наука для жизни». Сербский лидер голосовал там же на предыдущих выборах.

Он пришел на избирательный участок один и стоял в очереди вместе с другими гражданами, отметили в РТС.

До этого сообщалось, что стоящий в очереди на голосование Вучич попал на видео. По данным соцопросов, как пишет РИА Новости, коалиция вокруг правящей партии Вучича считается одним из фаворитов политической гонки.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.