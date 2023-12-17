Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич проголосовал на выборах в Сербии

Вучич проголосовал на выборах в Сербии, он стоял в очереди с другими гражданами

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич принял участие в голосовании на выборах. Об этом сообщает РТС.

Сербские граждане сегодня голосуют за членов Национального собрания и парламента автономного края Воеводина, советников городского собрания Белграда и 64 других местных парламентов.

Вучич проголосовал утром около девяти часов (7:00 мск) в Новом Белграде на избирательном участке №140, в здании детского сада «Тесла-Наука для жизни». Сербский лидер голосовал там же на предыдущих выборах.

Он пришел на избирательный участок один и стоял в очереди вместе с другими гражданами, отметили в РТС.

До этого сообщалось, что стоящий в очереди на голосование Вучич попал на видео. По данным соцопросов, как пишет РИА Новости, коалиция вокруг правящей партии Вучича считается одним из фаворитов политической гонки.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами