Глава МИД Венгрии заявил, что Болгария намерена отменить акциз на российский газ

Болгария намерена отменить акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Введение Болгарией акциза, как подчеркнул Сийярто, было «скандальным и враждебным шагом», полностью противоречащим юридическим правилам ЕС. Кроме того, это решение несло угрозу остановки газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии.

«Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне», — сказал он.

По его словам, в данный момент болгарские власти «неожиданно начали пытаться отменить этот закон». Глава МИД Венгрии добавил, что если болгарская сторона отменит этот закон, то венгерская — отзовет свое решение о вето.

16 декабря болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что Будапешт предупредили его страну о наложении вето на вступление в Шенген в случае, если София не отменит повышенный налог за транзит российского газа через свою территорию.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.