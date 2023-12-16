В МИД обсудили с замгенсека ООН блокирование сельхозэкспорта РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел беседу с главой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспен и заместителем генсекретаря всемирной организации Мартином Гриффитсом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стороны обсудили проблему блокирования российского сельскохозяйственного экспорта в результате западных санкций.

24 ноября государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что санкции отразились на АПК двух стран. По его словам, фаза санкционного давления на Россию и Белоруссию не изменила тенденции на укрепление основ аграрно-промышленного комплекса, который является одним из приоритетов.

16 декабря стало известно, что правительство России выделило почти 8 млрд рублей на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий.

Ранее в Подмосковье в 2023 году собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых.