Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД обсудили с замгенсека ООН блокирование сельхозэкспорта РФ

Вершинин обсудил с замгенсека ООН блокирование сельхозэкспорта РФ

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел беседу с главой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспен и заместителем генсекретаря всемирной организации Мартином Гриффитсом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стороны обсудили проблему блокирования российского сельскохозяйственного экспорта в результате западных санкций.

24 ноября государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что санкции отразились на АПК двух стран. По его словам, фаза санкционного давления на Россию и Белоруссию не изменила тенденции на укрепление основ аграрно-промышленного комплекса, который является одним из приоритетов.

16 декабря стало известно, что правительство России выделило почти 8 млрд рублей на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий.

Ранее в Подмосковье в 2023 году собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами