Зеленский сделал важное заявление союзникам из Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран Европейского союза, что для него начало переговоров о членстве его страны в ЕС важнее, чем согласие на дополнительное финансирование. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммите ЕС заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Венгрия на саммите заблокировала увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на период 2024-2027 годы, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Как сообщало агентство Bloomberg, Зеленский сказал премьер-министру Польши Дональду Туску, что Украине нужен сигнал, что Европа ее не бросает.

Вместе с тем, чиновник Евросоюза указал Financial Times на то, что у Украины есть ликвидность на январь, но после этого страна столкнется с ограниченностью средств.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.