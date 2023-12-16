Политолог Андрей Золотарев заявил, что выборы 2024 года увеличат шквал критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит «Страна.ua».

Отмечается, что уже сейчас волны критики Зеленского синхронно пробегают внутри Украины и за ее пределами, что можно назвать трендом.

«2024 год грозит стать еще более серьезным испытанием, чем год 2023-й, особенно если на него придутся тяжелые решения по войне», — заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Отмечается, что информационные атаки на Зеленского будут предпринимать все авторы, как оппозиционные, в том числе связанные с Россией, так и прозападные.

До этого глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового »Пилсудского».

Юзеф Пилсудский — первый лидер Польши после ее выхода из Российской империи. Под его руководством Польша в 1919-1921 годах провела войну с СССР, которая в 1921 году завершилась поражением последнего и подписанием Рижского мирного договора.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.