В Италии рассказали, кто убедил Орбана не накладывать вето по вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Европейского союза в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не мешать запуску переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщает итальянская газета Libero.

«Орбан в конце концов решил не решать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — сказано в статье.

Как пишет издание, премьер Венгрии покинул зал, следуя «согласованной с Мелони стратегии».

До этого Орбан назвал плохим решением открытие переговоров о членстве Украины в ЕС.

В свою очередь, британская газета Times написала, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.