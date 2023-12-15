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Кабмин Израиля временно открыл КПП для гумпомощи в сектор Газа

Кабмин Израиля решил временно открыть КПП «Керем-Шалом» для гумпомощи в Газу

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Shutterstock

Правительство Израиля одобрило временную разгрузку грузовиков с гуманитарной помощью из Египта на контрольно-пропускном пункте «Керем-Шалом» со стороны сектора Газа вместо возвращения на КПП «Рафах» на египетской границе. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что таким способом в сектор Газа будет доставляться только гуманитарная помощь из Египта.

До этого Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщало, что в сектор Газа въехали еще 193 грузовика с гуманитарной помощью.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель называл ситуацию в секторе Газа апокалиптической, сопоставимой с разрушениями городов Германии в ходе Второй мировой войны.

По его словам, число потерь среди гражданских составляет от 60% до 70% всех жертв конфликта — минимум 18 тысяч человек. При этом Боррель отметил, что это число должно быть выше, поскольку неизвестно сколько людей находятся под завалями.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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