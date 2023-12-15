Президенту США ограничили возможности по выходу из НАТО

Конгресс Соединенных Штатов в рамках принятого проекта оборонного бюджета на 2023-2024 год ограничил возможность президента страны по выходу из Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает The Hill.

Инициаторами этой меры стали сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио. Последний заявил о необходимости гарантии защиты американских национальных ценностей и обеспечения безопасности союзников.

Принятые поправки гласят, что президент США не должен приостанавливать или прекращать деятельность Штатов в НАТО, а также выводить страну из альянса, кроме как с согласия сената.

Кейн отметил, что нововведение означает поддержку американцев Североатлантического договора.

В начале декабря The New York Times написала, что в Европе боятся последствий возможной победы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США. Автор статьи отметил, что на сайте предвыборной кампании Трампа говорится о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО».

Такая расплывчатая формулировка вызывает тревогу у европейских стран. Они боятся, что Трамп выведет США из НАТО.

Ранее в сенате США заявили, что конфликт на Украине может стать «проблемой НАТО».