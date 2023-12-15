Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоруссия надеется на вступление в БРИКС и ШОС

Глава МИД Белоруссии: Минск надеется на скорейшее вступление в БРИКС и ШОС

close
100%
МИД Республики Беларусь

Белоруссия надеется на скорейшее завершение процесса вступления в БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, его слова приводит «Sputnik.Беларусь».

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время процесс формализации юридически этого вопроса будет завершен», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Алейника, Минск заинтересован во вступлении в эти международные структуры, поскольку Белоруссия осознает, что деятельность этих ШОС и БРИКС направлена «на созидание и развитие».

Глава МИД также отметил, что Минск стремится к членству в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии в рамках заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран подписали программу согласованных действий во внешней политике на 2024–2026 годы.

Сергей Лавров заявил, что страны продолжат координировать подходы в международных организациях.

Ранее Алейник заявил, что Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и взаимодействие с глобальным Югом и Востоком, речь идет о дружественных странах Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами