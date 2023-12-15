Белоруссия надеется на вступление в БРИКС и ШОС

Белоруссия надеется на скорейшее завершение процесса вступления в БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, его слова приводит «Sputnik.Беларусь».

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время процесс формализации юридически этого вопроса будет завершен», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Алейника, Минск заинтересован во вступлении в эти международные структуры, поскольку Белоруссия осознает, что деятельность этих ШОС и БРИКС направлена «на созидание и развитие».

Глава МИД также отметил, что Минск стремится к членству в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии в рамках заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран подписали программу согласованных действий во внешней политике на 2024–2026 годы.

Сергей Лавров заявил, что страны продолжат координировать подходы в международных организациях.

Ранее Алейник заявил, что Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и взаимодействие с глобальным Югом и Востоком, речь идет о дружественных странах Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.