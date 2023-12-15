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Кандидат в президенты США допустил отказ Байдена от участия в выборах

Politico: кандидат в президенты США заявил о возможном отказе Байдена от выборов

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден может отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства из-за растущей критики в свой адрес. На это указал независимый кандидат в американские лидеры Корнэл Уэст, которого процитировало издание Politico.

Он признался, что не уверен в способности действующего главы Белого дома выдержать давление и негативные отзывы о его работе. Как сказал Уэст, в настоящее время Байдена критикуют за решения практически во всех сферах — от экономики до палестино-израильского конфликта.

«Независимый кандидат в президенты предположил, что действующий президент может внезапно прекратить свою заявку на переизбрание, как это сделал президент Линдон Джонсон, когда он шокировал нацию в 1968 году», — говорится в материале.

Политик добавил, что в данный момент у главы государства «закончился бензин». В то же время он раскритиковал экс-главу Белого дома Дональда Трампа, обвинив его в попытке начать в стране вторую гражданскую войну.

Уэст подчеркнул, что бывший американский лидер является «крысоловом» и «гангстером». При этом Байдена он назвал «молочным неолибералом», который рискует развязать третью мировую войну.

Очередные выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми в истории государства.

Ранее опрос показал, что американские граждане отдают предпочтение Трампу вместо Байдена.

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