Дипломат заявил, что США хотят, чтобы Дания и Нидерланды поставили Украине истребители

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США оказывают давление на Данию и Нидерланды, чтобы они передали Украине истребители, передает ТАСС.

По его словам, российской стороне стало известно, что Дания, Нидерланды и «кто-то еще» серьезно думают, передавать ли Украине свои истребители.

«Однако их нерешительность подвергается мощнейшему давлению США, которое Вашингтон, как мы знаем, не стеснятся оказывать на своих союзников по НАТО», — сказал Гаврилов.

Ранее сообщалось, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для истребителей F-16.

До этого издание The Washington Post писало, что бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поставить Киеву истребители F-16.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.