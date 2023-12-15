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Володин назвал общее число введенных против России санкций

Володин: количество санкций против РФ беспрецендентно и достигает почти 18 тысяч

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что количество санкций против России достигает почти 18 тысяч, что является беспрецедентным. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что на протяжении десяти лет Российская Федерация находится в ситуации санкционных ограничений, противодействия, торговых войн.

«Количество санкций, объявленных в отношении нашего государства, беспрецедентное — 17 тыс. 937 санкций. В отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть», — сказал Володин.

Также он указал, что желание США и Европы добиться краха российской экономики вернулось к ним бумерангом.

«Экономика США, Германии, Франции, Британии просела. Российская экономика стала номер один в Европе, в пятерке крупнейших экономик мира. Это итог работы в том числе депутатского корпуса», — добавил председатель Госдумы.

Также Вячеслав Володин сообщил, что Госдума России второй год подряд обновляет рекорд по принятым законопроектам, в 2023 году депутаты нижней палаты приняли 694 закона.

Ранее в Госдуме призвали не выделять отдельно наказания за экономические преступления.

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