Итальянский политолог заявил, что Украина проигрывает в конфликте

Директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло считает, что президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, и его страна может стать «несостоявшимся государством». Такое мнение он высказал в интервью газете La Stampa.

«Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него — Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством», — сказал он.

Украина потеряла треть своего населения, многие из них являются беженцами, которые не вернутся обратно, считает политолог.

По его словам, Киев зависит от Вашингтона и Брюсселя. Это будет иметь политические и экономические издержки особенно для Европы, добавил он.

14 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на данном этапе конфликта для Украины и ее партнеров сложилась «непростая» военная ситуация.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.