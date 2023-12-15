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Итальянский политолог заявил, что Украина проигрывает в конфликте

Политолог Караччоло: Украина проигрывает и станет несостоявшимся государством

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Efrem Lukatsky/AP

Директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло считает, что президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, и его страна может стать «несостоявшимся государством». Такое мнение он высказал в интервью газете La Stampa.

«Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него — Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством», — сказал он.

Украина потеряла треть своего населения, многие из них являются беженцами, которые не вернутся обратно, считает политолог.

По его словам, Киев зависит от Вашингтона и Брюсселя. Это будет иметь политические и экономические издержки особенно для Европы, добавил он.

14 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на данном этапе конфликта для Украины и ее партнеров сложилась «непростая» военная ситуация.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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