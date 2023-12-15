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Япония собралась заморозить активы более 40 российских организаций

МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония опубликовала список из 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, на которые собираются наложить санкции. Данные появились на сайте японского МИД.

Таким образом, активы компаний и общественных организаций собираются заморозить.

Санкции распространят на Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», компанию «Патриот», конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана, 195-й ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения, Научно-производственное объединение «Алмаз» им. Расплетина, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Iteranet, НИИ «Вектор», «Акута», завод им. Свердлова, МК «Витязь», НПП «Радар ммс», Институт Ландау и другие.

Также Япония ввела запрет на импорт продукции 57 российских компаний, а также российских непромышленных алмазов.

В японском санкционном списке также появилось имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой и еще 33 россиян.

Ранее саммит Европейского союза по ошибке приветствовал еще не принятый 12-й пакет санкции против России.

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