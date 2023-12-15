Суд приговорил экс-сотрудника ФБР за работу на Дерипаску

Экс-агента Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльза Макгонигала приговорили к четырем годам за работу на российского бизнесмена Олега Дерипаску, которому тот должен был помочь обойти антироссийские санкции США. Об этом сообщает Reuters.

В августе 2023 года в суде Макгонигал признал, что с весны по осень 2021 года после отставки выполнял поручения для Дерипаски — он проводил частное расследование в отношении конкурирующего российского бизнесмена. По мнению Reuters, речь идет о Владимире Потанине — Дерипаска через Макгонигала пытался добиться, чтобы Потанина включили в санкционные списки.

«Макгонигал прекрасно знал, что его действия нарушали эти санкции», — заявила судья федерального суда Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Реарден.

Следствие добивалось заключения Макгонигала на пять лет, однако судья вынесла приговор в 50 месяцев тюрьмы.

До этого в США задержали экс-агента ФБР и бывшего советского дипломата из-за связей с Дерипаской.

Ранее Минюст Украины направил иск о взыскании активов Дерипаски в счет государства.