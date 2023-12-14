Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии отреагировали на получение статуса кандидата в Евросоюз

Президент и премьер Грузии поздравили народ с получением статуса кандидата в ЕС

close
100%
Shakh Aivazov/AP

Первые лица Грузии поздравили жителей республики с решением Европейского союза (ЕС) предоставить ей статус страны — кандидата на вступление в региональное содружество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления местных политиков.

В частности, первым к народу обратился премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили. Послание с соответствующими поздравлениями обнародовала его пресс-служба, уточняется в материале.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили указала на большое значение решения регионального содружества для республики. По ее словам, этот день станет «монументальным этапом» для Тбилиси и всей «европейской семьи».

«Непоколебимая воля грузинского народа сказала свое слово, что принесло ему заслуженный статус кандидата. Воссоединение Грузии с европейской семьей — необратимая перспектива», — говорится в заявлении главы государства, которое опубликовала ее администрация.

Кроме того, ряд парламентариев и членов грузинского правительства провели брифинги с журналистами в связи с получением страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По данным агентства, во время мероприятий они назвали это решение Брюсселя «историческим».

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.

Ранее в Европейском совете анонсировали скорое начало переговоров по вступлению Украины в организацию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами