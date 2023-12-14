В Грузии отреагировали на получение статуса кандидата в Евросоюз

Первые лица Грузии поздравили жителей республики с решением Европейского союза (ЕС) предоставить ей статус страны — кандидата на вступление в региональное содружество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления местных политиков.

В частности, первым к народу обратился премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили. Послание с соответствующими поздравлениями обнародовала его пресс-служба, уточняется в материале.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили указала на большое значение решения регионального содружества для республики. По ее словам, этот день станет «монументальным этапом» для Тбилиси и всей «европейской семьи».

«Непоколебимая воля грузинского народа сказала свое слово, что принесло ему заслуженный статус кандидата. Воссоединение Грузии с европейской семьей — необратимая перспектива», — говорится в заявлении главы государства, которое опубликовала ее администрация.

Кроме того, ряд парламентариев и членов грузинского правительства провели брифинги с журналистами в связи с получением страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По данным агентства, во время мероприятий они назвали это решение Брюсселя «историческим».

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.

Ранее в Европейском совете анонсировали скорое начало переговоров по вступлению Украины в организацию.