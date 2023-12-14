Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Hlavný dennik заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая может бросить вызов коллективному Западу.

«Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. <…> Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они патриоты», — сказал он.

Чарногурский полагает, что после краха США на Украине произойдет обвал доллара и валюта утратит статус мировой расчетной единицы. В Соединенные Штаты придет экономический упадок или даже распад.

В марте Чарногурский заявил, что США заинтересованы в получении контроля над Черным морем.

До этого бывший премьер-министр Словакии заявлял, что Россия является опорой международного права и мира.

Ранее действующий премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взгляды Братиславы и НАТО на военную поддержку Украины не совпадают.