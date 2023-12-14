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Сунак не согласился с заявлением о невозможности создать Палестинское государство

Премьер Британии Сунак поддержал идею создания Палестинского государства

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил за решение «о двух государствах» в рамках палестино-израильского конфликта, публично не согласившись с высказыванием посла в Лондоне Ципи Хотовели о невозможности соответствующего урегулирования конфликта и создания Палестинского государства. Об этом британский премьер заявил в эфире телеканала Sky News.

«Решение о двух государствах – это правильный исход (конфликта – прим. ред.)», — заявил глава британского кабмина.

Отвечая на вопрос о комментариях, Хотовели Сунак заявил, что в Лондоне не согласны с такой позицией.

До этого Хотовели отвергла идею о создании Палестинского государства в Газе, подчеркнув, что причина провала соглашений в Осло заключается в том, что палестинцы никогда не хотели иметь государство рядом с Израилем, а — «от реки до моря».

В 90-х годах ХХ века израильтяне и палестинцы заключили несколько соглашений, которые известны как «Осло-1» и «Осло-2». В соответствии с документами была учреждена Палестинская национальная администрация.

Ранее Сунак заявил об удваивании Лондоном помощи палестинцам.

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